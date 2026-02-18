Πίσω από τη σκανδιναβική αισθητική του ARKET, η Ella Soccorsi ψάχνει την όμορφη πρακτικότητα

Η Ella Soccorsi έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στον χώρο της ένδυσης. Με προϋπηρεσία στο σουηδικό μεγαθήριο H&M (κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκεται και το brand ARKET), και τη δημιουργία του προσωπικού της brand μόδας NAKKNA το 2003, το σχέδιο και η εφαρμογή του στην καθημερινότητα την απασχολεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πλέον, έχει την καίρια θέση της Head of Design & Creative του ARKET.