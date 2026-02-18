Tortoiseshell Nails: Η τάση στο μανικιούρ που θα βλέπουμε παντού την άνοιξη

Κομψό, διακριτικό και καθόλου βαρετό.



Αν παρατηρούμε τις τάσεις γύρω μας, θα δούμε ότι το tortoiseshell έχει επιστρέψει δυναμικά. Από στέκες που θυμίζουν το διαχρονικό στιλ της Carolyn Bessette-Kennedy μέχρι barrettes και claw clips που κρατούν τα μαλλιά μας σε χαλαρά half up χτενίσματα, το συγκεκριμένο μοτίβο έχει γίνει βασικό στοιχείο στα αξεσουάρ μας.





Μέσα σε όλο αυτό το revival, τα tortoiseshell nails έρχονται σχεδόν φυσικά. Το καραμελέ animal print εφέ τους ταιριάζει απόλυτα με τα υπόλοιπα trends και χαρίζει στα χέρια μας κάτι ιδιαίτερο χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο nail art έχει γίνει viral και το βλέπουμε παντού στα social.

