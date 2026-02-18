H Nαόμι Γουότς δείχνει έναν φρέσκο συνδυασμό για την άνοιξη
H Nαόμι Γουότς δείχνει έναν φρέσκο συνδυασμό για την άνοιξη
Η ηθοποιός φόρεσε flare jeans με σουέτ σακάκι για να παρακολουθήσει το show της Alice and Olivia για το Φθινόπωρο 2026.
Για να παρακολουθήσει το show της Alice and Olivia για το Φθινόπωρο 2026, η Naomi Watts επέλεξε ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα σε μια αίσθηση πολυτέλειας και την καθημερινή ανεπιτήδευτη κομψότητα. Στο πάνω μέρος φόρεσε ένα εφαρμοστό σουέτ σακάκι σε μια κομψή απόχρωση του σκούρου κόκκινου.
