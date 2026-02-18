Ποιες είναι οι πιο προσιτές τσάντες Hermès;

Ο θρυλικός οίκος Hermès είναι γνωστός για αρκετούς λόγους, αλλά κυρίως για τις τσάντες του. Σύμβολο πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας, ο οίκος είναι υπεύθυνος για κάποια από τα πιο περιζήτητα και αναγνωρίσιμα μοντέλα. Παρότι η πιο γνωστή τσάντα του οίκου, η Birkin, παραμένει ένα άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους λόγω υψηλής τιμής και περιορισμένης διαθεσιμότητας, η εταιρεία προσφέρει αρκετές ακόμα επιλογές που συνδυάζουν την ποιότητα της Hermès με πιο προσιτές τιμές, αποτελώντας ιδανική είσοδο στον κόσμο του οίκου για όσους θέλουν να επενδύσουν σε μία υψηλής ποιότητας δερμάτινη τσάντα.Η Herbag Zip 20 θεωρείται η πιο προσιτή είσοδος στον κόσμο της Hermès, χάρη στον συνδυασμό canvas και δέρματος που διατηρεί το κόστος χαμηλότερο σε σχέση με τις πλήρως δερμάτινες τσάντες. Με τιμή λιανικής περίπου 2.210€ σύμφωνα με το επίσημο site της Hermès, η Herbag είναι εξαιρετικά ελαφριά και πρακτική για καθημερινή χρήση, ενώ χάρη στην αισθητική και τον σχεδιασμό της πολλοί την παρομοιάζουν με τη διάσημη Kelly σε μια πιο χαλαρή εκδοχή. Το φερμουάρ στο πάνω μέρος και ο αποσπώμενος ιμάντας προσφέρουν λειτουργικότητα, χωρίς να θυσιάζεται η κομψότητα, γεγονός που την καθιστά δημοφιλή επιλογή «εισόδου» στον κόσμο του brand. Στη δευτερογενή αγορά, pre-owned κομμάτια σε άριστη κατάσταση μπορεί να φτάσουν περίπου 3.500–6.300€, ανάλογα με το χρώμα, την κατάσταση και τη σπανιότητα, διατηρώντας υψηλή αξία και μετά την αγορά τους, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η πρωτότυπη Herbag καταργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και επέστρεψε ως η Herbag zip, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, το 2009.