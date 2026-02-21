Blue Moon: Επτά αρώματα με δροσερές και ξυλώδεις νότες που αποπνέουν φρεσκάδα και αισθησιασμό

Ιδανικά για την εποχή.



Κατά την διάρκεια του χειμώνα, αναζητούμε αρώματα που έχουν έντονη «παρουσία», χωρίς να χάνουν τη φρεσκάδα τους. Θέλουμε συνθέσεις που ανοίγουν καθαρά, αλλά εξελίσσονται σε κάτι πιο ζεστό και σταθερό πάνω στην επιδερμίδα. Οι νότες από περγαμόντο και γενικά τα εσπεριδοειδή δίνουν μια φωτεινή αίσθηση από την πρώτη στιγμή, ενώ αρωματικές πινελιές όπως η λεβάντα ή ο δυόσμος ενισχύουν τον καθαρό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, οι ξυλώδεις βάσεις με σανδαλόξυλο ή πατσουλί προσθέτουν βάθος και οι πιο ζεστές συμφωνίες με τόνκα, βανίλια ή διακριτικές γκουρμέ νύξεις χαρίζουν ισορροπία και διάρκεια.





Έτσι, το άρωμα δεν γίνεται βαρύ, αλλά αποκτά την απαραίτητη δομή και ένταση που ταιριάζει στην εποχή. Μπορούμε να το φορέσουμε άνετα από το πρωί στο γραφείο μέχρι μια βραδινή έξοδο, χωρίς να νιώθουμε ότι χρειάζεται αλλαγή. Αυτή την εποχή, επενδύουμε σε αρώματα που συνδυάζουν δροσιά και ζεστασιά με τρόπο σύγχρονο και κομψό, αφήνοντας μια διακριτική αλλά σταθερή υπογραφή, όπως τα παρακάτω.

21.02.2026, 10:30