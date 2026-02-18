Το τέλος του «Instagram Face»: Το 2026 οι celebrities επαναφέρουν τη φυσική ομορφιά
MARIE CLAIRE

Το τέλος του «Instagram Face»: Το 2026 οι celebrities επαναφέρουν τη φυσική ομορφιά

Χωρίς φίλτρα και αισθητικές επεμβάσεις.

Το τέλος του «Instagram Face»: Το 2026 οι celebrities επαναφέρουν τη φυσική ομορφιά
Για χρόνια ολόκληρα, το «τέλειο» πρόσωπο κυριαρχούσε στα social media και στα κόκκινα χαλιά: Αψεγάδιαστη επιδερμίδα, συμμετρικά χαρακτηριστικά, μηδενικές ρυτίδες, ένα αποτέλεσμα που συχνά οφειλόταν τόσο στα φίλτρα όσο και στα ενέσιμα. Σήμερα όμως, η τάση της ομορφιάς φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλο και περισσότερες celebrities επιλέγουν να εμφανίζονται χωρίς φίλτρα, με φυσική υφή δέρματος και εκφραστικότητα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή αυθεντικότητας.

