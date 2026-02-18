Ο πραγματικός λόγος που παρατηρούμε αυξημένη τριχόπτωση τον χειμώνα

Τι συμβαίνει στον κύκλο της τρίχας, τι θεωρείται φυσιολογικό και πώς στηρίζουμε την ανάπτυξη;

Αν τελευταία βλέπουμε περισσότερες τρίχες στη βούρτσα μας, στη μπανιέρα ή στο πάτωμα του μπάνιου, δεν είναι ιδέα μας. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο είναι η περίοδος με τη μεγαλύτερη τριχόπτωση, ο χειμώνας έχει τους δικούς του λόγους που μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο ζωής της τρίχας και να οδηγήσει σε αυξημένη πτώση.





Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ας δούμε πολύ απλά πώς λειτουργεί ο κύκλος ζωής της τρίχας. Κάθε τρίχα περνάει από τρία βασικά στάδια. Πρώτα είναι η φάση που μεγαλώνει κανονικά και δυνατά. Έπειτα υπάρχει μια σύντομη μεταβατική περίοδος όπου η ανάπτυξη σταματά. Και τέλος έρχεται η λεγόμενη φάση της ξεκούρασης. Σε αυτή τη φάση η τρίχα δεν μακραίνει άλλο, μένει όμως στο κεφάλι μας για μερικούς μήνες και μετά πέφτει φυσιολογικά, ώστε να δώσει τη θέση της σε μια καινούργια. Κάθε μέρα χάνουμε κάποιες τρίχες ακριβώς για αυτόν τον λόγο και είναι απολύτως φυσιολογικό.

18.02.2026, 16:06