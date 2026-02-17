Αριάν Λαμπέντ: «Έχω υποστεί δύο βιασμούς και ανεπιθύμητα αγγίγματα στην εφηβεία»

Η Αριάν Λαμπέντ, ηθοποιός και σκηνοθέτις, καταγγέλει μέσω κειμένου της που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, την ελληνική δικαιοσύνη και το πώς αυτή αντιμετωπίζει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών.Γράφοντας για τη δική της εμπειρία, εξομολογείται πως ούσα έφηβη βιάστηκε δύο φορές, ενώ έχει έρθει αντιμέτωπη πολλές φορές με σεξιστικές συμπεριφορές. Την ίδια στιγμή αναφέρεται στην αφορμή που την έκανε να αποφασίσει να μιλήσει ανοιχτά και να αντιμετωπίσει του δαίμονές της, ενώ καταγγέλει το πώς οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις καταγγέλουσες σεξουαλικών επιθέσεων στη δικαστική αίθουσα.Αφού περιγράφει τη δικαστική αίθουσα που βρέθηκε, ως μάρτυρας στη δίκη 43χρονου ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφου της Αριάν Λαμπέντ, καθώς και για βιασμό άλλης, μιλά και για το πότε αποφάσισε να πολεμήσει τους δαίμονές της.«Το όνομά μου είναι Αριάν Λαμπέντ. Είμαι Γαλλίδα και ζω στην Αθήνα. Μεγάλωσα σε μια αριστερή οικογένεια και οι γονείς μου ήταν και οι δύο καθηγητές στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλωσα, λοιπόν, με μια ορισμένη εκτίμηση προς τους δημόσιους θεσμούς. Είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτις και έχω λάβει διάφορα πολύ σημαντικά βραβεία, έχω συνεργαστεί με αρκετούς/ές “μεγάλους/ες” σκηνοθέτες/τριες και οι ταινίες μου έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διαφορετικά φεστιβάλ, μεταξύ άλλων και στο Φεστιβάλ των Καννών. Παρ’ όλα αυτά, εδώ είμαι κυρίως η “γυναίκα του Λάνθιμου“.Από το 2022 πήρα την απόφαση να αντιμετωπίσω διαφορετικά τη βία μέσα στην οποία μεγάλωσα – τη βία μέσα στην οποία μεγαλώσαμε όλες και όλοι. Όπως πολλές γυναίκες, έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητα αγγίγματα και δύο βιασμούς στην εφηβεία μου. Μπήκα στον αυτόματο πιλότο και προχώρησα μπροστά υποτιμώντας τη σημασία αυτών των γεγονότων, αφού έμοιαζαν δεδομένα λόγω του φύλου μου.