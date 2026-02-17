Την κακοποιούσαν από επτά έως 12 ετών: Εντόπισαν τον δράστη από έναν τούβλινο τοίχο στο dark web

Υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, στο dark web διεξάγονται κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Μια από τις πλέον απεχθείς ήταν η κακοποίηση ενός κοριτσιού που είναι γνωστό μόνο με το ψευδώνυμο «Lucy» και που την ιστορία του παρουσιάζει το BBC Eye σε ένα νέο ρεπορτάζ του.