Την κακοποιούσαν από επτά έως 12 ετών: Εντόπισαν τον δράστη από έναν τούβλινο τοίχο στο dark web
Την κακοποιούσαν από επτά έως 12 ετών: Εντόπισαν τον δράστη από έναν τούβλινο τοίχο στο dark web

«Ανακαλύψαμε αυτή τη σειρά φωτογραφιών τον Ιανουάριο του 2014»

Την κακοποιούσαν από επτά έως 12 ετών: Εντόπισαν τον δράστη από έναν τούβλινο τοίχο στο dark web
Υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, στο dark web διεξάγονται κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Μια από τις πλέον απεχθείς ήταν η κακοποίηση ενός κοριτσιού που είναι γνωστό μόνο με το ψευδώνυμο «Lucy» και που την ιστορία του παρουσιάζει το BBC Eye σε ένα νέο ρεπορτάζ του.

