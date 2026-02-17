Είναι μόλις 18 ετών και μετέτρεψε τη σκηνή της στο καταφύγιο σε γκαλερί – Η Παλαιστίνια καλλιτέχνις που έγινε viral
«Το πινέλο και οι πίνακές μου μιλούν για τα παιδιά της Γάζας που έζησαν την πείνα, τον φόβο, τη στέρηση, την απώλεια, την εξάντληση και την αδιαφορία του κόσμου»
Ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια συνεχόμενου εκτοπισμού, φόβου και απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης, πολλοί άνθρωποι στη Γάζα αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιήσουν τον ελάχιστο χώρο και τα περιορισμένα υλικά που διαθέτουν. Από γλυπτά στην άμμο μέχρι καθημερινά σκίτσα, η τέχνη έχει εξελιχθεί σε πράξη ανθεκτικότητας αλλά και φροντίδας για την κοινότητα.
