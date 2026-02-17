«Perplex» του Μάριους Φον Μάγιενμπουργκ: Το έργο του δραματουργού της Σαουμπίνε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Εύα και ο Ρόμπερτ επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Κάτι είναι τρομακτικά διαφορετικό. Γιατί το φως δεν λειτουργεί; Ποια είναι αυτή η άγνωστη γλάστρα; Ποιος ξένος φύτεψε αυτό το φυτό εκεί; Είναι στ’ αλήθεια αυτό το διαμέρισμά τους; Προφανώς και όχι, γιατί η Γιούντιτ και ο Σεμπάστιαν, φιλικό ζευγάρι που υποτίθεται ότι θα πότιζε τα λουλούδια τους όσο εκείνοι έλειπαν, τους πετάει αμέσως έξω απ’ το σπίτι.