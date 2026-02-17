Brontë Blush: Η τάση στο μακιγιάζ που αποπνέει φρεσκάδα και θα βλέπουμε παντού την άνοιξη

Εμπνευσμένο από τη Margot Robbie και την ταινία Wuthering Heights.



Το Brontë Blush είναι η τάση στο ρουζ που μας έχει κερδίσει αυτή τη σεζόν και νιώθουμε πως θα βλέπουμε παντού την άνοιξη. Ρομαντικό αλλά φρέσκο, διακριτικό αλλά με χαρακτήρα, είναι το makeup look που μιμείται αυτό το φυσικό κοκκίνισμα στα μάγουλα που χαρίζουν οι κρύες θερμοκρασίες.





Αφορμή για τη “γέννηση” αυτού του trend ήταν φυσικά η Margot Robbie στις εμφανίσεις της για την πρεμιέρα του Wuthering Heights στο Λος Άντζελες. Το beauty look της, που επιμελήθηκε η makeup artist Pati Dubroff, είχε έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Το ρουζ.

17.02.2026, 13:30