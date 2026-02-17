Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Κατήγγειλε τον τέως πρίγκιπα Άντριου και βρέθηκε νεκρή - Τι είπε ο αδερφός της σε συνέντευξη Τύπου
MARIE CLAIRE

Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Κατήγγειλε τον τέως πρίγκιπα Άντριου και βρέθηκε νεκρή - Τι είπε ο αδερφός της σε συνέντευξη Τύπου

Με αφορμή ένα νέο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο

Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Κατήγγειλε τον τέως πρίγκιπα Άντριου και βρέθηκε νεκρή - Τι είπε ο αδερφός της σε συνέντευξη Τύπου
Η Virginia Giuffre, που είχε καταγγείλει τον τέως πρίγκιπα Andrew, Andrew Mountbatten-Windsor, για κακοποίηση στο πλαίσιο των διαβόητων φακέλων Epstein, βρέθηκε νεκρή την άνοιξη του 2025. Το επίσημο πόρισμα ήταν αυτοκτονία, αν και η οικογένειά της το αμφισβητεί. Ο αδερφός της, Sky Roberts, συμμετείχε πρόσφατα σε μια συνέντευξη Τύπου μαζί με τον ηγέτη της Μειοψηφίας της Γερουσίας, τον Δημοκρατικό Chuck Schumer, για την πρόταση του «Νόμου της Virginia», που πήρε το όνομά του από την αδερφή του.

