Κάλεϊ Κουόκο: Γιατί κοιμάται σε ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα από τον σύζυγό της

Κάποια ζευγάρια επιλέγουν να μένουν σε διαφορετικά σπίτια, αν έχουν τη δυνατότητα. Άλλα, να κοιμούνται σε διαφορετικές κρεβατοκάμαρες. Η τελευταία είναι η περίπτωση της σταρ του «The Big Bang Theory», Kaley Cuoco, και του συζύγου της, Tom Pelphrey («Ozark»).