Κάλεϊ Κουόκο: Γιατί κοιμάται σε ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα από τον σύζυγό της
Κάλεϊ Κουόκο: Γιατί κοιμάται σε ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα από τον σύζυγό της
«Εκείνος ήταν σε φάση, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι»
Κάποια ζευγάρια επιλέγουν να μένουν σε διαφορετικά σπίτια, αν έχουν τη δυνατότητα. Άλλα, να κοιμούνται σε διαφορετικές κρεβατοκάμαρες. Η τελευταία είναι η περίπτωση της σταρ του «The Big Bang Theory», Kaley Cuoco, και του συζύγου της, Tom Pelphrey («Ozark»).
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα