To φόρεμα που έβαλε η Ούμα Θέρμαν στον γάμο της κόρης της κοστίζει σχεδόν 4,000 δολάρια

ΗUma Thurman εντυπωσίασε με μια ρομαντική δημιουργία του οίκου Erdem, αξίας 3.995 δολαρίων, στον γάμο της κόρης της Maya Hawke με τον Christian Lee Hutson, που πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, στη Νέα Υόρκη.Η ηθοποιός υιοθέτησε απόλυτα το κομψό ύφος της «μητέρας της νύφης», επιλέγοντας το Printed Silk Voile Short Sleeve Gown του Erdem. Το ασύμμετρο φόρεμα σε απαλή γαλάζια απόχρωση ήταν κατασκευασμένο από ανάλαφρο μεταξωτό voile και διακοσμημένο με μοτίβα από πεταλούδες, έντομα και λουλούδια, δημιουργώντας μια αιθέρια εικόνα.Συνδύασε το look με μπλε γόβες στην ίδια απόχρωση, λευκό κολιέ και κρίκους σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν χαλαρό κότσο.