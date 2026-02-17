Σάρον Στόουν: Tο ξέσπασμά της όταν κινηματογραφικό συνεργείο ζήτησε απομάκρυνση πίνακα με γυμνό
Σάρον Στόουν: Tο ξέσπασμά της όταν κινηματογραφικό συνεργείο ζήτησε απομάκρυνση πίνακα με γυμνό

Από το ατελιέ της

Σάρον Στόουν: Tο ξέσπασμά της όταν κινηματογραφικό συνεργείο ζήτησε απομάκρυνση πίνακα με γυμνό
Ήταν πριν από μερικές εβδομάδες, που ένα κινηματογραφικό συνεργείο επισκέφτηκε το ατελιέ της Sharon Stone. Σύμφωνα με την ίδια την ηθοποιό, όμως, σε κάποια φάση τής ζητήθηκε να απομακρύνει από τον χώρο έναν πίνακά της (με τίτλο «The Goddess», «Η θεά»), επειδή απεικονίζει ένα γυμνό γυναικείο σώμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
