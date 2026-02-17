Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Οι πιο δυνατές εμφανίσεις των συλλογών φθινόπωρο/χειμώνας 2026.
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αποτελεί την έναρξη ενός ολόκληρου μήνα αφιερωμένου στη δημιουργικότητα, αλλά είναι και το σημείο όπου η ποικιλομορφία εκφράζεται με τον πιο ζωντανό τρόπο. Φυσικά, υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα ο Ralph Lauren, η Tory Burch, ο Wes Gordon στον οίκο Carolina Herrera και ο Stuart Vevers για την Coach που επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την εμπορική ισχύ της αμερικανικής μόδας. Παράλληλα όμως, μια νέα γενιά σχεδιαστών όπως η Sandy Liang, και η Rachel Scott στο τιμόνι της Proenza Schouler επαναπροσδιορίζουν το αμερικανικό στυλ μέσα από σύγχρονες, πιο τολμηρές εκφράσεις.
