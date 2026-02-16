Η Ράμα Ντουουάτζι στην πρώτη της Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ως Πρώτη Κυρία της πόλης
Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση επέλεξε layering με δύο καμπαρντίνες.

HRama Duwaji, καλλιτέχνιδα και εικονογράφος, είχε ήδη τραβήξει πάνω της τα βλέμματα διεθνώς πριν ο σύζυγός της και δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, εκλεγεί. Οι ενδυματολογικές της επιλογές, από την πρώτη στιγμή έχουν ξεχωρίσει και η εμφάνισή της στο show του οίκου Diotima, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας και η πρώτη της παρουσία εκεί με τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας της Νέας Υόρκης δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

