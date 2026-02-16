Τι φέρνει μια Βρετανή παλαιστινιακής καταγωγής στην Καβάλα; Η σχεδιάστρια κοσμημάτων που επέλεξε τη χώρα μας για να ζήσει

Τι φέρνει μια Βρετανή παλαιστινιακής καταγωγής στην Καβάλα; Αυτή ήταν η πρώτη μου απορία προτού μιλήσω με τη Noor Neiroukh, τη δημιουργική ψυχή πίσω από το brand κοσμημάτων Nurnei. Μεγαλωμένη στο πολύβουο Λονδίνο, η Noor γνώρισε και αγάπησε την Καβάλα αρχικά ως επισκέπτρια. Πλέον η πόλη δεν είναι μόνο το σπίτι της και το μέρος όπου μεγαλώνει η 5χρονη κόρη της, αλλά και ο τόπος γέννησης του καλλιτεχνικού της παιδιού, Nurnei. Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο Γεωλογίας και μεταπτυχιακό στη Γεωχημεία. Μετά το πέρας των σπουδών της μετακόμισε στην Καβάλα λόγω της καριέρας του τότε συζύγου της και σταδιακά άρχισε να ψάχνει για δουλειά στον τομέα της. Μια μέρα, στον κεντρικό δρόμο της πόλης, γνώρισε τον Πέτρο Παπαδόπουλο. Ο Πέτρος είναι γιος του Νίκου Παπαδόπουλου, αργυροχρυσοχόου της περιοχής. Με έντονη διάθεση μάθησης, η Noor ρώτησε αυθόρμητα τον Πέτρο αν θα μπορούσε να επισκεφτεί το εργαστήριό τους. Την κάλεσε να πάει το επόμενο πρωί. «Εδώ είναι όλοι πολύ ανοιχτοί, φιλόξενοι, θερμοί. Είναι εύκολο να γνωρίσεις κόσμο και να κάνεις φίλους. Όλοι γνωρίζονται, είναι μια μεγάλη κοινότητα». Μέσα από τις καθημερινές της επισκέψεις στο εργαστήριο, οργανικά ξεκίνησε και η επαγγελματική της ενασχόληση με το κόσμημα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος της έμαθε το τεχνικό κομμάτι της δημιουργίας και γι’ αυτό εκείνη τον θεωρεί μέντορα. Τον αποκαλεί «άγκυρα στη ζωή μου, που με γειώνει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο»