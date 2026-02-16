Οι σχέσεις βελτιώνονται για αυτά τα ζώδια την εβδομάδα 16–22 Φεβρουαρίου

Οι σχέσεις βελτιώνονται για τρία ζώδια την εβδομάδα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου. Η Νέα Σελήνη και Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο πραγματοποιείται στις 17 Φεβρουαρίου, συμπίπτοντας με την Πρωτοχρονιά στην Κίνα και την έναρξη της Χρονιάς του Πύρινου Αλόγου.Πρόκειται για μια μνημειώδη, ενεργειακή μετατόπιση προς μια νέα εστίαση στη ζωή σας. Αν και αυτό είναι θετικό, οι Ηλιακές Εκλείψεις έχουν την τάση να φέρνουν το απρόβλεπτο. Είναι σημαντικό να παραμείνετε γειωμένοι αυτή την περίοδο.Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν σύνοδο στον Κριό την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου των Ιχθύων την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Αυτή η σύνοδος είναι μία από τις πιο επιδραστικές όψεις ολόκληρου του 2026, γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιβραδύνετε και να παίρνετε τον χρόνο σας σε οποιαδήποτε απόφαση. Να είστε παρόντες σε ό,τι προκύπτει και να συνεχίσετε να εμπιστεύεστε ότι όλα συμβαίνουν για το καλό σας.