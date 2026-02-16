Η Ντακότα Τζόνσον μας εμπνέει να φορέσουμε μίντι φούστα με knee-high μπότες
H ηθοποιός βρέθηκε ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους στο show του Calvin Klein στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.
To περασμένο Σάββατο η Dakota Johnson βρέθηκε ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους στο show του Calvin Klein στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και, φεύγοντας από το ξενοδοχείο της στην Tribeca, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να τραβά τα βλέμματα χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα.
