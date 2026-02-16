Γκουίνεθ Πάλτροου - Κέιτ Χάντσον: Μαζί στο κόκκινο χαλί - Η γλυκιά αγκαλιά και τα κομψά φορέματα

ΗGwyneth Paltrow και η Kate Hudson έκλεψαν τις εντυπώσεις στο Santa Barbara International Film Festival, περπατώντας χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί με ασορτί blush-pink εμφανίσεις.Η Kate Hudson, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο καλλιτέχνιδα της χρονιάς για την ερμηνεία της στο Song Sung Blue, εντυπωσίασε με μια Louis Vuitton δημιουργία διακοσμημένη με πέρλες και μπρονζέ λεπτομέρειες που λαμπύριζαν στο φως.Η Gwyneth Paltrow κινήθηκε στο ίδιο ρομαντικό mood, επιλέγοντας μια διάφανη, αμάνικη ροζ μπλούζα πάνω από matching bandeau top, συνδυασμένη με μίνι φούστα με εντυπωσιακή ουρά από Prada.Και οι δύο ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους με λαμπερά κοσμήματα. Η Kate Hudson διατήρησε τα χαρακτηριστικά της χαλαρά, beach waves, ενώ η Gwyneth Paltrow προτίμησε μια sleek αλογοουρά.