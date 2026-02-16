ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Maya Hawke: Η κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke και πρωταγωνίστρια του Stranger Things παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson στη Νέα Υόρκη
MARIE CLAIRE

Maya Hawke: Η κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke και πρωταγωνίστρια του Stranger Things παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson στη Νέα Υόρκη

Η ηθοποιός ενώθηκε με τον μουσικό ανήμερα της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Maya Hawke: Η κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke και πρωταγωνίστρια του Stranger Things παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson στη Νέα Υόρκη
Η Maya Hawke, ηθοποιός και τραγουδίστρια που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Robin Buckley στη δημοφιλή σειρά του Netflix Stranger Things, παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson, τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα σε μια διακριτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Η 27χρονη καλλιτέχνις, που έχει ήδη χαράξει τη δική της πορεία στο Χόλιγουντ, είναι κόρη δύο σημαντικών μορφών του αμερικανικού κινηματογράφου, της Uma Thurman και του Ethan Hawke.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης