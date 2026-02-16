Maya Hawke: Η κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke και πρωταγωνίστρια του Stranger Things παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson στη Νέα Υόρκη
Maya Hawke: Η κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke και πρωταγωνίστρια του Stranger Things παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson στη Νέα Υόρκη
Η ηθοποιός ενώθηκε με τον μουσικό ανήμερα της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.
Η Maya Hawke, ηθοποιός και τραγουδίστρια που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Robin Buckley στη δημοφιλή σειρά του Netflix Stranger Things, παντρεύτηκε τον Christian Lee Hutson, τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα σε μια διακριτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Η 27χρονη καλλιτέχνις, που έχει ήδη χαράξει τη δική της πορεία στο Χόλιγουντ, είναι κόρη δύο σημαντικών μορφών του αμερικανικού κινηματογράφου, της Uma Thurman και του Ethan Hawke.
