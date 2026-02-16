Χάλι Μπέρι: «Θα γίνω 60 αυτή τη χρονιά. Πώς τολμούν να μας λένε πώς τελειώσαμε!»

Για τη Halle Berry, η ηλικία είναι πραγματικά απλώς ένας αριθμός. Η ηθοποιός, που τον Αύγουστο θα γίνει 60 ετών, δήλωσε στο ET ότι δεν αποδέχεται τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την ηλικία.«Είναι απλώς ένας αριθμός που μας αποδόθηκε τη στιγμή που γεννηθήκαμε», ανέφερε στη Nischelle Turner, με αφορμή τη νέα της ταινία Crime 101. «Είμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι είμαστε. Και ποιος τολμά να μας βάζει έναν αριθμό που να καθορίζει ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε; Πώς τολμούν να μας λένε πότε τελειώσαμε; Είμαι εδώ».Και αν κάποιος σκεφτεί πως «είναι εύκολο για τη Halle Berry να το λέει αυτό», η ίδια επισημαίνει ότι σε όλη της την καριέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ταμπέλες και στερεότυπα.«Ήμουν μια μαύρη γυναίκα που προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο εκεί όπου δεν υπήρχε δρόμος, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Τώρα που είμαι 60, απλώς θα προσθέσω κι αυτό στη βαλίτσα μου και θα συνεχίσω να προχωρώ, να βρίσκω λύσεις, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν είμαι έτοιμη να τελειώσω. Οπότε θα συνεχίσω να βρίσκω τον τρόπο».