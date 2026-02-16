Λένα Παπαληγούρα: Τα μηνύματα που έλαβε από σύναδέλφους της μετά τον συγκινητικό επικήδειο για τον πατέρα της

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτισε η Λένα Παπαληγούρα τον πατέρα της, Αναστάση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.Η κηδεία του πρώην βουλευτή έγινε το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου και η ηθοποιός προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όσους βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο στην κηδεία του. Συγκίνηση προκάλεσε και η απόφαση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.Η ηθοποιός στον λόγο της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ανακουφιστική φροντίδα που έχουν ανάγκη ασθενείς και η οποία δεν είναι πάντα εύκολο να προσφέρεται μόνο από την οικογένεια.«Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους», είπε για την ακρίβεια. Και συνέχισε «στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμαι. Γατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ».