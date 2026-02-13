Η πριγκίπισσα Kέιτ συμπλήρωσε το καφέ κοστούμι της με κομψά μοκασίνια
Και απέδειξε πως δεν διστάζει να διευρύνει έστω και διακριτικά τα στυλιστικά της όρια.
ΗKate Middleton ακολουθεί μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη «συνταγή» για τις επίσημες εμφανίσεις της. Χθες, ωστόσο, κατά την επίσκεψή της στο Castle Hill Academy στο Croydon, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παιδικής Ψυχικής Υγείας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε πως δεν διστάζει να διευρύνει έστω και διακριτικά τα στυλιστικά της όρια.
