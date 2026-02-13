Γλυκολικό οξύ ή σαλικυλικό οξύ; Τι να επιλέξουμε τελικά;

Τα οξέα στην περιποίηση μπορεί να ακούγονται κάπως τρομακτικά στην αρχή, όμως στην πράξη μπορούν να αλλάξουν πραγματικά την εικόνα της επιδερμίδας μας. Το γλυκολικό οξύ και το σαλικυλικό οξύ είναι δύο από τα πιο δημοφιλή συστατικά απολέπισης και όχι άδικα. Και τα δύο βοηθούν στην ανανέωση της επιδερμίδας, απλώς το καθένα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και καλύπτει διαφορετικές ανάγκες.Τι είναι το γλυκολικό οξύΤο γλυκολικό οξύ ανήκει στα AHA, δηλαδή στα άλφα υδροξυοξέα. Δρα κυρίως στην επιφάνεια της επιδερμίδας και βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων που συσσωρεύονται με τον χρόνο. Καθώς μεγαλώνουμε, η φυσική ανανέωση των κυττάρων επιβραδύνεται και η όψη μας μπορεί να δείχνει θαμπή ή κουρασμένη.Με τη χρήση γλυκολικού οξέος, βοηθάμε την επιδερμίδα μας να αποβάλει το ανώτερο στρώμα των νεκρών κυττάρων και να αποκαλύψει μια πιο φρέσκια και λεία όψη. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα ήπιο χημικό peeling που χαρίζει λάμψη και πιο ομοιόμορφο τόνο.