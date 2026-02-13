«American Love Story»: Μία γεύση από τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς
«American Love Story»: Μία γεύση από τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς

Και οι πρώτες κριτικές.

«American Love Story»: Μία γεύση από τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς
Η νέα σειρά American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette επιχειρεί να αφηγηθεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας: τον έρωτα του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette-Kennedy. Με φόντο τη Νέα Υόρκη των ’90s, τα media, τη διασημότητα και την αδιάκριτη δημοσιότητα, η σειρά επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρομαντικό δράμα και την κοινωνική παρατήρηση.

