H πρώτη It bag της Gucci για το 2026 είναι ήδη παντού

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Vittoria Ceretti την επέλεξε για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Alex Consani εμφανίστηκε με αυτήν στον ώμο της στη Νέα Υόρκη, ενώ η Kate Moss τη συνδύασε με τζιν στο Λος Άντζελες.