H πρώτη It bag της Gucci για το 2026 είναι ήδη παντού
Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Vittoria Ceretti την επέλεξε για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Alex Consani εμφανίστηκε με αυτήν στον ώμο της στη Νέα Υόρκη, ενώ η Kate Moss τη συνδύασε με τζιν στο Λος Άντζελες.
Είναι πλέον επίσημο: η νέα It bag της Gucci μόλις έκανε την εμφάνισή της και λέγεται Borsetto, μια απαλά δομημένη εκδοχή της bowling bag, μιας σιλουέτας που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις τάσεις των αξεσουάρ.
