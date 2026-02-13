Μαρτυρία επιζήσασας παιδικής κακοποίησης: «Ήμουν μόλις 14 ετών όταν συνάντησα τον Επστάιν»
MARIE CLAIRE

Μαρτυρία επιζήσασας παιδικής κακοποίησης: «Ήμουν μόλις 14 ετών όταν συνάντησα τον Επστάιν»

«Έκανα τρεις δουλειές τότε»

Μαρτυρία επιζήσασας παιδικής κακοποίησης: «Ήμουν μόλις 14 ετών όταν συνάντησα τον Επστάιν»
Η Marina Lacerda, επιζήσασα παιδικής κακοποίησης από την υπόθεση του Jeffrey Epstein, είχε μοιραστεί δημοσίως την εμπειρία της τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά το βίντεο ήρθε ξανά στη δημοσιότητα μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση μέρους των φακέλων της πολύκροτης υπόθεσης. Αυτή η γυναίκα σύμφωνα με τη μαρτυρία της ταίριαζε στο προφίλ των ευάλωτων κοριτσιών που αναζητούσαν o Epstein και οι συνεργάτες του, παραπλανούσαν και κατόπιν κακοποιούσαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης