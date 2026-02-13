Μαρτυρία επιζήσασας παιδικής κακοποίησης: «Ήμουν μόλις 14 ετών όταν συνάντησα τον Επστάιν»

Η Marina Lacerda, επιζήσασα παιδικής κακοποίησης από την υπόθεση του Jeffrey Epstein, είχε μοιραστεί δημοσίως την εμπειρία της τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά το βίντεο ήρθε ξανά στη δημοσιότητα μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση μέρους των φακέλων της πολύκροτης υπόθεσης. Αυτή η γυναίκα σύμφωνα με τη μαρτυρία της ταίριαζε στο προφίλ των ευάλωτων κοριτσιών που αναζητούσαν o Epstein και οι συνεργάτες του, παραπλανούσαν και κατόπιν κακοποιούσαν.