Ο νέος κορσές της Μάργκοτ Ρόμπι για το «Ανεμοδαρμένα Ύψη» είναι ζωγραφισμένος στο χέρι ώστε να μοιάζει αιώνων
Στην πασαρέλα του Ashi Studio πριν από δύο εβδομάδες, ο κορσές είχε παρουσιαστεί ως τοπ, συνδυασμένος με μίντι φούστα από αλλεπάλληλα επίπεδα μπεζ δαντέλας.

Μετά από ένα εξαήμερο διάλειμμα, η περιοδεία Τύπου της Margot Robbie για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» επανεκκίνησε στην πατρίδα της, την Αυστραλία. Στις 12 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός πραγματοποίησε μια κομψή επιστροφή με μια custom δημιουργία Ashi Studio. Σπάνια μια press tourνπερνά ολόκληρη εβδομάδα χωρίς εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η τελευταία της στάση ήταν στο Λονδίνο, όπου υιοθέτησε μια απόλυτα «μεθοδική» προσέγγιση, φορώντας φόρεμα Dilara Findikoglu.

