Καιρός ήταν: Τα ζώδια που υποδέχονται την αφθονία από σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Ακόμα και αν οι οικονομικές συνθήκες είναι γενικά δύσκολες, για τουλάχιστον τρία ζώδια βελτιώνονται από σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς όλα φαίνεται να συμμαχούν για να ανοίξουν ένα νέο, πιο άνετο κεφάλαιο στη ζωή τους. Καιρός ήταν: χρειάστηκε να σφίξουν πολύ τα δόντια.