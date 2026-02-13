Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας
MARIE CLAIRE

Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας

Πώς να το φορέσετε.

Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το λεοπάρ πέρασε από τη σφαίρα της τάσης σε αυτήν του σύγχρονου βασικού κομματιού της γκαρνταρόμπας. Έτσι, με την έλευση της νέας σεζόν, ήταν σαφές ότι κάτι πιο τολμηρό θα έκανε την εμφάνισή του στις πασαρέλες. Το 2026, το tiger print έρχεται με τη σωστή δόση νοσταλγίας από τα ’70s, τα ’90s αλλά και τα 2000s. Πώς έφτασε, όμως, η μόδα στο tiger print;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης