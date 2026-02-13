Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας
Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας
Πώς να το φορέσετε.
Πώς να το φορέσετε.
Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το λεοπάρ πέρασε από τη σφαίρα της τάσης σε αυτήν του σύγχρονου βασικού κομματιού της γκαρνταρόμπας. Έτσι, με την έλευση της νέας σεζόν, ήταν σαφές ότι κάτι πιο τολμηρό θα έκανε την εμφάνισή του στις πασαρέλες. Το 2026, το tiger print έρχεται με τη σωστή δόση νοσταλγίας από τα ’70s, τα ’90s αλλά και τα 2000s. Πώς έφτασε, όμως, η μόδα στο tiger print;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα