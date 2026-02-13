Το tiger print είναι το νέο αγαπημένο animal μοτίβο της μόδας

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το λεοπάρ πέρασε από τη σφαίρα της τάσης σε αυτήν του σύγχρονου βασικού κομματιού της γκαρνταρόμπας. Έτσι, με την έλευση της νέας σεζόν, ήταν σαφές ότι κάτι πιο τολμηρό θα έκανε την εμφάνισή του στις πασαρέλες. Το 2026, το tiger print έρχεται με τη σωστή δόση νοσταλγίας από τα ’70s, τα ’90s αλλά και τα 2000s. Πώς έφτασε, όμως, η μόδα στο tiger print;