Η Μεγάλη Ύφεση των σχέσεων

Ο Αδάμ και η Εύα. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Η Τζέιν και ο Ταρζάν. Σε όποιον θεό και αν πιστεύει κάποιος -της θρησκείας, της λογοτεχνίας, της εξέλιξης- πιστεύει, με έναν τρόπο, στα ζευγάρια. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας το «μαζί» ήταν η προεπιλεγμένη, βέλτιστη ρύθμιση για τους ανθρώπους, όχι μόνο εξαιτίας της βιολογικής μας ανάγκης για σύνδεση και αναπαραγωγή, ούτε χάρη στη ρομαντική πλύση εγκεφάλου από παραμύθια και ταινίες, αλλά, βασικά, για λόγους επιβίωσης: χωρίς αξιόπιστη αντισύλληψη, χωρίς ατομικό εισόδημα για τις περισσότερες γυναίκες και χωρίς κράτος πρόνοιας για όσους στραβώνει η ζωή, το να έχεις ένα ταίρι λειτουργούσε ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι όροι του ήταν συχνά φρικτοί, αλλά ήταν απαραίτητοι.

