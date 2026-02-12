H βραδινή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με Valentino
Σε event στο Λονδίνο χθες βράδυ.
Η Daisy Edgar-Jones επέλεξε Valentino για την εμφάνισή της στην εκδήλωση μουσικής γευσιγνωσίας «Every Note Counts» των Krug και Max Richter στο Λονδίνο χθες βράδυ. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν φορούσε Gucci, παρά τη στενή της σύνδεση με τον ιταλικό οίκο και το γεγονός ότι έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια του brand.
