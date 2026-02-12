Ιστορίες φαντασμάτων του Διονυσίου Σολωμού που μας στοιχειώνουν μέχρι σήμερα, σε ένα καφενείο 60 ετών στο Μεταξουργείο
Ιστορίες φαντασμάτων του Διονυσίου Σολωμού που μας στοιχειώνουν μέχρι σήμερα, σε ένα καφενείο 60 ετών στο Μεταξουργείο

«Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες» της ομάδας Κινητήρα είναι μια διαφορετική θεατρική εμπειρία, που μπορεί να συνοδευτεί από φαγητό και ποτό, σε ένα αθηναϊκό στέκι που για τη σκηνοθέτρια υπήρξε «έρωτας με την πρώτη ματιά»

Αν συνηθίζουμε να συνδυάζουμε μια θεατρική έξοδο με φαγητό και ποτό, στο θεατρικό αναλόγιο «Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες» μπορούμε να τα απολαύσουμε ταυτόχρονα: Η ομάδα Κινητήρα, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας -στη σκηνή, στους δρόμους, στις αίθουσες διδασκαλίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό- το γιορτάζει με μια παράσταση όπου το αριστουργηματικό έργο του Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», μια ελληνική ιστορία φαντασμάτων, συνομιλεί με αποσπάσματα από άλλα έργα του («Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και «Η Φαρμακωμένη»), συλλογικές αιώνιες μνήμες, προσωπικές μνήμες των συντελεστών της παράστασης αλλά και το σήμερα, μέσα από τα σχόλια του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πουλή και την μουσική του ράπερ Anser.

