Step by step: Η viral τεχνική της makeup artist Nina Park για τα τέλεια blurred lips

Το αγαπημένο τρικ των διάσημων για πιο juicy χείλη.



Τα blurred lips είναι το trend στο μακιγιάζ που βλέπουμε παντού αυτή τη στιγμή και ναι, αξίζει όλο το hype. Με έμπνευση την χαρακτηριστική τεχνική της makeup artist των celebrities, Nina Park, τα χείλη αποκτούν πιο απαλή περίμετρο, διακριτικό όγκο και αυτό το ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.





Αν έχουμε κουραστεί από τα αυστηρά περιγράμματα και τα απόλυτα ματ τελειώματα, αυτή η τεχνική έρχεται να μας θυμίσει ότι το πιο σύγχρονο αποτέλεσμα είναι εκείνο που μοιάζει φυσικό, αλλά ταυτόχρονα δουλεμένο.

12.02.2026, 16:00