Παρασκευή και 13: Κι όμως θα είναι τυχερή για αυτά τα ζώδια
MARIE CLAIRE

Παρασκευή και 13: Κι όμως θα είναι τυχερή για αυτά τα ζώδια

Δεν υπάρχει αρνητική ενέργεια εδώ.

Παρασκευή και 13: Κι όμως θα είναι τυχερή για αυτά τα ζώδια
ΗΠαρασκευή και 13 πλησιάζει και πολλοί την συνδέουν με γρουσουζιά. Ωστόσο, φέτος θεωρείται μια από τις πιο τυχερές μέρες για να ζήσει κανείς τη ζωή του στο έπακρο.

 
Η ημέρα αυτή συνδέεται με την Αφροδίτη, πλανήτη που σχετίζεται με αγάπη και αφθονία, ενώ ο αριθμός 13 έχει κοσμική σημασία. Η Παρασκευή και 13 του 2026 έρχεται με ακόμη περισσότερη τύχη λόγω της ανάδρομης πορείας του Δία, που προσφέρει ευκαιρίες για αναπάντεχα κέρδη και επιτυχίες. 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης