Παρασκευή και 13: Κι όμως θα είναι τυχερή για αυτά τα ζώδια

ΗΠαρασκευή και 13 πλησιάζει και πολλοί την συνδέουν με γρουσουζιά. Ωστόσο, φέτος θεωρείται μια από τις πιο τυχερές μέρες για να ζήσει κανείς τη ζωή του στο έπακρο.Η ημέρα αυτή συνδέεται με την Αφροδίτη, πλανήτη που σχετίζεται με αγάπη και αφθονία, ενώ ο αριθμός 13 έχει κοσμική σημασία. Η Παρασκευή και 13 του 2026 έρχεται με ακόμη περισσότερη τύχη λόγω της ανάδρομης πορείας του Δία, που προσφέρει ευκαιρίες για αναπάντεχα κέρδη και επιτυχίες.