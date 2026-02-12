Ζιζέλ Πελικό: Όταν η αστυνομία της έδειξε τα ντοκουμέντα του βιασμού της, «δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου»
Ζιζέλ Πελικό: Όταν η αστυνομία της έδειξε τα ντοκουμέντα του βιασμού της, «δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου»

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση της δίκης, λίγο πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου της

Σίγουρα η Gisèle Pelicot θα προτιμούσε να μην αναδειχθεί ποτέ σε παγκόσμιο σύμβολο του φεμινισμού αλλά κάτω από αδιανόητα τραγικές συνθήκες, συνέβη: μέσα από το μοίρασμα της προσωπικής ιστορίας της, της νάρκωσης και του βιασμού της από δεκάδες άντρες για περίπου δέκα χρόνια, υπό την ενορχήστρωση του συζύγου της, έδωσε δύναμη και κουράγιο σε αμέτρητες γυναίκες ανά τον κόσμο.

