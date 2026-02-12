Σιαμάκ Ετεμάντι: «Υπάρχει η αντίληψη ότι οι ανάπηροι άνθρωποι “πρέπει να προστατευτούν”. Στην πράξη είναι αποκλεισμός που βαφτίζεται προστασία»
Σιαμάκ Ετεμάντι: «Υπάρχει η αντίληψη ότι οι ανάπηροι άνθρωποι “πρέπει να προστατευτούν”. Στην πράξη είναι αποκλεισμός που βαφτίζεται προστασία»
Μια κουβέντα με τον σκηνοθέτη της ταινίας Από τι είμαστε φτιαγμένοι; που κυκλοφορεί σήμερα στις αίθουσες
Βγαίνει σήμερα στις αίθουσες μια ταινία αληθινά διαφορετική, ένα ντοκυμαντέρ-τροφή για σκέψη και κάλεσμα για δράση για να ζήσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία, κοιτώντας βαθιά μέσα μας: Από τι είμαστε φτιαγμένοι; ρωτά ο σκηνοθέτης Σιαμάκ Ετεμάντι, ακολουθώντας τον Άρη Κατσούλη, έναν νέο τετραπληγικό φοιτητή ψυχολογίας καθώς ξεκινά την πτυχιακή του πάνω στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Η έρευνά του μεταμορφώνεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την κωμικό Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους βήματα μέχρι συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια. Μια εξερεύνηση του έρωτα και του ερωτικού σώματος μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα