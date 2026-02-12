Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)
Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)
Στη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο, κοντά στην Ουάσιγκτον
Ίσως ο Maxim Naumov να μην είχε φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση στο καλλιτεχνικό πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, αν δεν είχε απολαύσει, μεγαλώνοντας, την υποστήριξη των γονιών του, Vadim Naumov και Evgenia Shishkova, οι οποίοι είχαν επίσης υπάρξει πρωταθλητές στο πατινάζ, στη Ρωσία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα