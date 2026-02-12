Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)

Στη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο, κοντά στην Ουάσιγκτον

Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)
Ίσως ο Maxim Naumov να μην είχε φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση στο καλλιτεχνικό πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, αν δεν είχε απολαύσει, μεγαλώνοντας, την υποστήριξη των γονιών του, Vadim Naumov και Evgenia Shishkova, οι οποίοι είχαν επίσης υπάρξει πρωταθλητές στο πατινάζ, στη Ρωσία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης