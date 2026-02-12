Αθλητής έβαλε τα κλάματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφία των γονιών του που έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα (βίντεο)

Ίσως ο Maxim Naumov να μην είχε φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση στο καλλιτεχνικό πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, αν δεν είχε απολαύσει, μεγαλώνοντας, την υποστήριξη των γονιών του, Vadim Naumov και Evgenia Shishkova, οι οποίοι είχαν επίσης υπάρξει πρωταθλητές στο πατινάζ, στη Ρωσία.