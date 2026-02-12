Από την κριτική σκέψη στην κριτική αγνόηση

Είμαστε εξοικειωμένοι πλέον με τη σημασία της κριτικής σκέψης, δηλαδή να φιλτράρουμε όσα μας παρουσιάζονται αντί να τα αποδεχόμαστε παθητικά. Σε μια εποχή όπου συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από νέα (συχνά ψεύτικα), απόψεις, εικόνες και ατέλειωτο υλικό κυρίως στο διαδίκτυο, η Wall Street Journal προτείνει ένα νέο όπλο επιβίωσης: κριτική αγνόηση.Το “critical ignoring”, όπως ονομάζεται, δεν σημαίνει πλήρη άγνοια. Αναφέρεται στην επιλογή να αποστασιοποιηθούμε από συγκεκριμένα ερεθίσματα αφότου έχουμε εντοπίσει σημάδια που αμφισβητούν την ακεραιότητα της πηγής ή τη σοβαρότητά τους -ή απλά μας υπερφορτώνουν τον ήδη πλήρη εγκέφαλο και ψυχισμό μας. Δηλαδή, να μη δίνουμε χώρο σε ασήμαντες ή αμφιλεγόμενες πληροφορίες.Η εφημερίδα παραθέτει μερικές συμβουλές για το πως να εντάξουμε αυτή τη συνήθεια στη ζωή μας, ώστε να μην επιτρέπουμε στον κυκεώνα ειδήσεων και στα social media να μας κατακλύζουν την ημέρα.