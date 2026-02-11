Είδαμε τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi ζουν έναν έρωτα αποκομμένο από τις λογοτεχνικές του ρίζες

Ηνέα ταινία της Emerald Fennell για ένα παραληρηματικό πάθος στην βικτωριανή Αγγλία δεν έχει πολλά να επιδείξει πέρα από εντυπωσιακό ντεκόρ και δύο καυτούς χολιγουντιανούς σταρ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας προειδοποίησε.Η πιο έξυπνη πινελιά που έβαλε η Emerald Fennell στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» είναι τα εισαγωγικά στον τίτλο, μια ομολογία αυτεπίγνωσης και ένα κλείσιμο του ματιού που ελπίζει να προλάβει οποιαδήποτε κατακραυγή για την υπερβολικά ελεύθερη ερμηνεία του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë από τη σκηνοθέτιδα που στην προηγούμενη ταινία της έβαλε τον πρωταγωνιστή να συνουσιάζεται με το μνήμα του νεκρού αντικειμένου του πόθου του. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέτοιες προβοκατόρικες στιγμές δεν υπάρχουν στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», όπου η πιο κραυγαλέα ή χυδαία πράξη περιορίζεται στο πέρασμα δαχτύλων μέσα από ωμούς κρόκους σπασμένων αυγών ως σεξουαλική κωδικοποίηση.Σαν κινηματογραφική μεταφορά, τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» έχουν ελάχιστη σχέση με το βιβλίο, οπότε αν είστε της Φιλοσοφικής, φιλήστε το πτυχίο σας και πάρτε τα χάπια σας πριν μπείτε στην αίθουσα. Καταρχάς, η Fennell έχει ασχοληθεί μόνο με το πρώτο μισό της ιστορίας, όπως άλλωστε και οι περισσότερες ταινίες που προηγήθηκαν, με πρώτη εκείνη του 1939 με τον Lawrence Olivier και την Merle Oberon (μια ματιά στα παρασκήνια αυτής της παραγωγής αποδεικνύει πως όσους archival κορσέδες κι αν φορέσει στο press tour η κατά τα άλλα εκθαμβωτική Margot Robbie, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μεγαλύτερη ντίβα από τον Olivier, που αποκάλεσε τη συμπρωταγωνίστριά του “amateur little b*tch” στα γυρίσματα).