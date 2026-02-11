Τα ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρουν την αγάπη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

ΗΗμέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι ήδη η πιο ρομαντική μέρα του χρόνου, αλλά για ορισμένα ζώδια, η 14η Φεβρουαρίου μπορεί να είναι η ιδανική στιγμή για να ερωτευτούν. Όλα οφείλονται σε έναν κοσμικό συνδυασμό ρομαντικών πλανητών.Όταν πρόκειται για τύχη στον έρωτα, οι πλανήτες που αξίζει να προσέξετε είναι η Αφροδίτη, πλανήτης της αγάπης, ο Άρης, πλανήτης του πάθους και του σεξ, ο Ποσειδώνας, πλανήτης του ρομαντικού ιδεαλισμού και των ονείρων, και ο Πλούτωνας, πλανήτης της οικειότητας και της σύνδεσης. Σύμφωνα με την Adama Sesay, ιδρύτρια και επαγγελματία αστρολόγο στο LilithAstrology.com, αν αυτοί οι πλανήτες εμφανιστούν στο προσωπικό σας ωροσκόπιο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σκηνικό για όμορφες γνωριμίες.Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να κάνετε και εσείς κάποια κίνηση. «Η ορατότητα είναι σημαντική στον έρωτα», αναφέρει η αστρολόγος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ανανέωση του προφίλ σας σε εφαρμογές γνωριμιών, αλλαγή φωτογραφιών και λίγο χρόνο για scrolling και swiping.