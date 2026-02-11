Quarter-Zip Jumper: Η τάση στα πλεκτά που πρέπει να δοκιμάσετε το 2026
Quarter-Zip Jumper: Η τάση στα πλεκτά που πρέπει να δοκιμάσετε το 2026
Αν ψάχνετε έναν εύκολο, αλλά απόλυτα επίκαιρο τρόπο να ανανεώσετε τη knitwear γκαρνταρόμπα σας για τη σεζόν που έρχεται, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσετε.
Αν ψάχνετε έναν εύκολο, αλλά απόλυτα επίκαιρο τρόπο να ανανεώσετε τη knitwear γκαρνταρόμπα σας για τη σεζόν που έρχεται, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσετε.
Αν κάτι μας έχει μάθει η μόδα των τελευταίων σεζόν, είναι ότι τίποτα δεν μένει για πάντα «εκτός». Και κάπως έτσι το quarter-zip jumper, το πλεκτό με φερμουάρ στο ένα τέταρτο, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε ένα από τα πιο συζητημένα knitwear κομμάτια της στιγμής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα