Η Lady Gaga ευχαρίστησε τον Μπαντ Μπάνι παρά τα αρνητικά σχόλια για τη συνεργασία τους στο Half Time του Superbowl (βίντεο)

ΗLady Gaga εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τον Bad Bunny, μετά την εντυπωσιακή και απρόσμενη κοινή τους εμφάνιση στο Super Bowl Halftime Show.Μία ημέρα μετά τη συμμετοχή της στο πλευρό του superstar από το Πουέρτο Ρίκο, η τραγουδίστρια τον ευχαρίστησε μέσω social media για την πρόσκληση, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.«Ευχαριστώ, Benito, που με συμπεριέλαβες σε αυτή την τόσο δυνατή, σημαντική και ουσιαστική εμφάνιση. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που υπήρξα μέρος αυτής της στιγμής. Ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό γιατί το έζησα μαζί σου, με την όμορφη καρδιά σου και τη μουσική σου. Όλη μου η αγάπη στον Benito, τον Ricky [Martin] και ολόκληρο το καστ. Ευχαριστώ επίσης τους @chloeandchenelle και @luar για το υπέροχο styling και τη μόδα – όλο σας το ταλέντο και η αγάπη έκαναν αυτό το φόρεμα να ζωντανέψει».Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή αγκαλιά με τον Bad Bunny, φωτογραφίες με το μπλε φόρεμα και τα κόκκινα αξεσουάρ της, στιγμιότυπα με τον Bad Bunny και τον Ricky Martin – τη δεύτερη έκπληξη της βραδιάς – αλλά και αρκετές ακόμη πόζες με τον δημιουργό του «DtMf».