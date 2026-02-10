Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτίει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε με ένα φόρεμα 73 ετών από το προσωπικό της αρχείο
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτίει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε με ένα φόρεμα 73 ετών από το προσωπικό της αρχείο
Η Μονρόε φόρεσε το λευκό φόρεμα στο εξώφυλλο του Life Magazine στις 7 Απριλίου 1952.
ΗSydney Sweeney δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία της στις στιλιστικές αναφορές στη Marilyn Monroe. Στις 8 Φεβρουαρίου, όμως εμφανίστηκε με ένα vintage little white dress απευθείας από το αρχείο της αείμνηστης σταρ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα