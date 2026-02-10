Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτίει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε με ένα φόρεμα 73 ετών από το προσωπικό της αρχείο
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτίει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε με ένα φόρεμα 73 ετών από το προσωπικό της αρχείο

Η Μονρόε φόρεσε το λευκό φόρεμα στο εξώφυλλο του Life Magazine στις 7 Απριλίου 1952.

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτίει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε με ένα φόρεμα 73 ετών από το προσωπικό της αρχείο
ΗSydney Sweeney δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία της στις στιλιστικές αναφορές στη Marilyn Monroe. Στις 8 Φεβρουαρίου, όμως εμφανίστηκε με ένα vintage little white dress απευθείας από το αρχείο της αείμνηστης σταρ.

