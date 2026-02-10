Πρώτες βοήθειες σε γυναίκες: Γιατί έχουν λιγότερες ελπίδες από τους άντρες να επιβιώσουν από μια καρδιακή προσβολή;

Βρετανικές στατιστικές δείχνουν κάτι που ίσως να μην είχαμε φανταστεί ποτέ ώς τώρα: ότι οι γυναίκες στις οποίες παρέχονται πρώτες βοήθειες μετά από μια καρδιακή προσβολή έχουν λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης από τους άντρες. Ο λόγος; Ο διασώστης ίσως διστάζει να αγγίξει το στήθος τους, κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου να εφαρμόσει κατά γράμμα τις ιατρικές οδηγίες που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.