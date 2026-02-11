Γιατί η αγορά των vintage κομματιών παραμένει δημοφιλής;

Είναι γεγονός: το να ψωνίζεις vintage είναι πλέον της μόδας. Αν παλιά υπήρχε στίγμα γύρω από τα κομμάτια “second-hand” τώρα η αναφορά σε αυτά έχει αναβαθμιστεί σε “pre-loved” και αυτό κάτι δείχνει.Η πλατφόρμα Byrdie αφιέρωσε χρόνο να αναδείξει το φαινόμενο και τις αιτίες που κάνουν τις αγορές από μαγαζιά με vintage ρούχα και αξεσουάρ τόσο δημοφιλή στις νεότερες γενιές. Οι millenials, προβληματισμένοι για το μέλλον του πλανήτη και του περιβάλλοντος, στράφηκαν σε αυτή την πλευρά της κυκλικής οικονομίας ξαναδίνοντας ζωή και χρήση σε κομμάτια που αλλιώς θα πετάγονταν. Μετέδωσαν φαίνεται την απενοχοποιημένη νοοτροπία και στην Gen Z, η οποία πέρα από την ευγενή οικολογική συνείδηση της πρακτικής αυτής βλέπει και κάτι άλλο: δήλωση.