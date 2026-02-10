Jutta Leerdam: Η Ολλανδή αθλήτρια που κατέκτησε το χρυσό στα 1000 μ. και έγραψε Ολυμπιακή ιστορία

Η Jutta Leerdam ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας. Η 26χρονη Ολλανδή πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση και τερμάτισε με χρόνο 1:12.31, επίδοση που αποτελεί νέο Ολυμπιακό ρεκόρ για το συγκεκριμένο άθλημα.