Jutta Leerdam: Η Ολλανδή αθλήτρια που κατέκτησε το χρυσό στα 1000 μ. και έγραψε Ολυμπιακή ιστορία
MARIE CLAIRE

Πετυχαίνοντας νέο Ολυμπιακό ρεκόρ στο πατινάζ ταχύτητας.

Η Jutta Leerdam ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας. Η 26χρονη Ολλανδή πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση και τερμάτισε με χρόνο 1:12.31, επίδοση που αποτελεί νέο Ολυμπιακό ρεκόρ για το συγκεκριμένο άθλημα.

